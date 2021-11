Canada Nickel demonstriert das Potenzial der Kohlenstoffsequestrierung von Abgängen aus seinem Nickelsulfidprojekt Crawford, Canagold Resources meldete hochgradige Golduntersuchungsergebnisse für zwei weitere Bohrlöcher aus dem laufenden 47-Bohrlöcher-24.000-Meter-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt New Polaris, Mawson Gold schürft in der Region, um neue Mineralisierungen jenseits der aktuellen Ressourcengrenzen zu entdecken, und definiert acht neue Gold-Kobalt-Projekte, und Consolidated Uranium erweitert sein Uranportfolio mit dem Kauf des Uran-Kupfer-Gold-Seltene-Erden-Projekts Milo in Australien.