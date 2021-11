Der Leitindex der Eurozone schloss 0,36 Prozent höher bei 4386,19 Punkten.Paris / London - Der EuroStoxx 50 hat am Montag mit etwas Rückenwind aus den USA seine jüngsten Gewinne ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,36 Prozent höher bei 4386,19 Punkten und bewegte sich damit weiter auf dem höchsten Niveau seit Januar 2008. Der französische Cac 40 hatte im Handelsverlauf ein Rekordhoch geschafft und notierte am Ende 0,53 Prozent im Plus bei 7128,63 Punkten.

