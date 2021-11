DJ Thyssenkrupp will 5 Mrd EUR mit Elektrolyse-IPO erlösen - Agentur

NEW YORK (Dow Jones)--Thyssenkrupp treibt einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers voran, die beim Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen hilft, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Börsennotierung könnte laut Bloomberg einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro haben. Der deutsche Stahlhersteller hatte zuvor erwogen, Uhde - ein Joint Venture mit der italienischen Industrie De Nora - über eine spezielle Übernahmegesellschaft an die Börse zu bringen, bevor er sich für den Weg des Börsengangs entschied, so Bloomberg.

