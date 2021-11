Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 15 novembre/November 2021) The Subordinate Voting Shares of The Fresh Factory B.C Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Fresh Factory is a vertically integrated company focused on accelerating the growth of the plant-based and clean-label food and beverage brands of tomorrow. Fresh Factory owns or partners with emerging brands in the plant-based food and beverage space to develop, formulate, manufacture, distribute and sell products made from fresh produce and recognizable ingredients. Fresh Factory operates from its centrally located manufacturing facility in Carol Stream, Illinois, servicing customers across the United States with plant-based, honest food from the farm to the shelf.

_________________________________

Les actions à droit de vote subalterne de The Fresh Factory B.C Ltd. ont été approuvées pour inscription à la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Fresh Factory est une entreprise verticalement intégrée axée sur l'accélération de la croissance des marques d'aliments et de boissons à base de plantes et de marques propres de demain. Fresh Factory possède ou s'associe à des marques émergentes dans le domaine des aliments et des boissons à base de plantes pour développer, formuler, fabriquer, distribuer et vendre des produits fabriqués à partir de produits frais et d'ingrédients reconnaissables. Fresh Factory opère à partir de son usine de fabrication située au centre de Carol Stream, dans l'Illinois, desservant des clients à travers les États-Unis avec des aliments honnêtes à base de plantes, de la ferme à l'étagère.

Issuer/Émetteur: The Fresh Factory B.C Ltd. Security Type/Titre: Subordinate Voting Shares/ Actions à droit de vote subalterne Symbol(s)/Symbole(s): FRSH Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 10 928 711 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 41 328 080 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 35805H 10 5 ISIN: CA 35805H 10 5 5 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 16 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: December 31/Le 31 décembre Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for FRSH. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com