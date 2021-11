Valneva wird am 18. und 19. November 2021 auf der American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH) 2021 seinen Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 vorstellen. Valnevas Chief Medical Officer, Juan Carlos Jaramillo, wird am Freitag, den 19. November um 14:15 Uhr ET, "Chikungunya: Phase 3 Clinical Development of a Single-Shot Live-attenuated Vaccine" präsentieren und Martina Schneider, Clinical Strategy Manager wird am Donnerstag, den 18. November von 11:00 bis 12:30 Uhr ET ein Abstract mit dem Titel "Chikungunya: Safety up to Day 29 of Phase 3 Clinical Development of a Single-shot Live-attenuated Vaccine" präsentieren.

Den vollständigen Artikel lesen ...