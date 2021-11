Während die Tesla-Aktie weiter an Boden verliert, begehren die Herausforderer auf. Lucid Motors klettert am Montag um knapp zwei Prozent, Mitbewerber Rivian geht sogar um mehr als zehn Prozent steil. Befeuert wird die Rally zum einen durch einen Zeitungsbericht, zum anderen durch das Infrastruktur-Programm der Biden-Administration.Rivian befinde sich in späten Gesprächen zur Eröffnung eines neuen Werks, wo Fahrzeuge gefertigt und Batterien hergestellt werden, berichtet Atlanta Journal-Constitution ...

