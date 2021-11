News + Strong Buy: Geht es nach 3.200% Kursplus nun weiter!?

Quelle: investing.com

Wenn InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) mit zwei Nasdaq-Größen mit Milliardenbewertung in denselben Topf geworfen wird, dann sollte man dem schon die gebührende Beachtung schenken. In die liposomalen Zuführmethoden, die auf verschiedenste Krankheitssymptome anwendbar sein könnten, setzt die Wissenschaft große Hoffnungen.

Der aktuelle Science-Times-Artikel "These Five Companies Are Changing the Pharma Industry Through Liposomes" beschreibt, wie fünf Unternehmen die Pharmaindustrie durch Liposome verändern könnten. Neben Gilead (GILD), Pacira (PCRX), zwei gutbekannten Nasdaq-Größen, wird auch InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) genannt. Der Artikel beleuchtet die genauen Anwendungsmöglichkeiten:

Auszug: LPT - Revolutionäres Verabreichungssystem für injizierbare Cannabinoide

Cannabinoide haben ein immenses therapeutisches Potenzial, das die Pharmaindustrie revolutionieren wird. Cannabinoide spielen bei mehreren Erkrankungen eine bedeutende Rolle, wie die Forschung jetzt zeigt. Dies beinhaltet Folgendes:

Anorexie

Schmerzen

Entzündungs- und Autoimmunindikationen

Neurodegenerative Erkrankungen

Epilepsie

Glaukom

Osteoporose

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Krebs

Störungen im Zusammenhang mit dem metabolischen Syndrom

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) hat eine einzigartige Liposomen-Plattform-Technologie (LPT) entwickelt, um die Abgabe lipophiler bioaktiver Komponenten wie CBD zu verbessern. Sie laden Cannabinoide mit präziser Timing- und Dosierungskontrolle in Liposomen und zeigen in Tiermodellen eine anhaltende Freisetzung von CBD für mehr als 40 Tage.

Im Zuge der Lift & Co Expo in Toronto wird InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) sich den interessierten Investoren präsentieren:

Aktuelle News: Innocan Pharma to participate in the Lift & Co. Expo's Business Growth Panel on November 19th, 2021

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)-CEO Iris Bincovich wurde eingeladen, an der Podiumsdiskussion mit dem Titel "Business Growth Update: Canadian Business for Today's International Cannabis Marketplace" teilzunehmen und über die Zukunft der Cannabinoide zu sprechen. Gleichzeitig stellt man am Stand von Ayurcann, dem kanadischen Lizenznehmer der SHIR-Produktlinie, aus.

Innocan baut seine Führungsposition auf dem CBD-Markt in Kanada und darüber hinaus weiter aus. Wir nutzen die großen Vorteile jedes Landes, in dem wir tätig sind. Wir kombinieren kanadisches CBD-Know-how mit israelischer Forschung und Entwicklung. Mit soliden Finanzinstituten im Rücken hat Innocan ein starkes Fundament für anhaltenden Erfolg in den kommenden Jahren gelegt. InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW ) CEO Iris Bincovich

News-Fazit:

Dass man Frau Bincovich bei dieser Diskussion mit an Bord haben will, ist logisch, denn kaum eine andere Aktie im breiten Bereich des Cannabis Sektors hat so gut performt. Vor rund 20 Monaten notierte die Aktie bei 0,05 CAD, um vor Kurzem ihr zwischenzeitliches Hoch bei 1,65 CAD zu finden, das sind satte 3.200% Kursplus.