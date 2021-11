DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 16.141 Pkt - Airbus gesucht

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Airbus-Aktie tendierte knapp 1 Prozent fester. Der Flugzeugkonzern hat seinen ersten Auftrag für ein neu eingeführtes Großraumfrachtflugzeug verbucht und drängt damit in einer Zeit, in der die Luftfracht boomt, in einen Markt, der vom Rivalen Boeing beherrscht wird. Für die Thyssenkrupp-Aktie ging es rund 1 Prozent abwärts. Die Titel profitierten damit nicht von IPO-Plänen. Thyssen treibt einen Börsengang der Elektrolyseeinheit Uhde Chlorine Engineers voran, die beim Bau von Wasserstoffproduktionsanlagen hilft, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Börsennotierung könnte laut Bloomberg einen Wert von bis zu 5 Milliarden Euro haben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 16.141 16.149 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

