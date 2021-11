von Klaus Schachinger, Euro am Sonntag Es wird kontinuierlich besser. Die 2017 gestartete Bethune-Mine des hessischen Düngemittelkonzerns K+S in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit Bahnanschluss zum eigenen Hafenterminal in Vancouver hat die jährliche Fördermarke von zwei Millionen Tonnen Kaliumcarbonat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...