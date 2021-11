Die branchenweit ersten (*1) AEC-Q100 Klasse 0 konformen ICs (*2)!

Hochzuverlässige Spannungsüberwachung auch unter extremen Umgebungsbedingungen bis 150 °C

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC"), ein Unternehmen der MinebeaMitsumi Inc., hat heute die neue S-191ExxxxS-Serie zur gleichzeitigen Überwachung der Über- und Unterspannung (Spannungsfenster) von Fahrzeugbatterien vorgestellt, die sich durch ein besonders hohe Spannungsfestigkeit auszeichnet.

