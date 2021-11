Die Ära des globalen Krieges beginnt mit der Einführung der "Bicheon-Belagerung".

Wemade Co., Ltd. aktualisiert am 16. November den zentralen PvP-Kampfinhalt seines Meisterwerks MMORPG MIR4, Bicheon-Belagerung.Zu den Updates gehören ein In-Game-Event, Der Vortag Belagerung.

Die Ära des globalen Krieges beginnt! Ein großer Krieg, der die Welt überwältigt, wird mit dem neuesten Update enthüllt Bicheon-Belagerung. Eine erbitterte Schlacht wird zwischen den Offense Siege Clans und den Defense Siege Clans stattfinden. Bicheon-Belagerung ist eine groß angelegte Schlacht mit maximal 150 Teilnehmern für jede der Angriffs- und Verteidigungsfraktionen. Die Schlacht dauert eine Stunde und findet ab dem 28.November alle vier Wochen am Sonntag um 22 Uhr jeder Serverzeit statt. Jeder Clan, der Stufe 1 oder höher der Clanfertigkeit Verteidigungsformation erreicht hat und die Belagerungsauktion mit Clangeldern gewinnt, kann an dieser epischen Schlacht teilnehmen. Der Sieger wird vom Eroberungsstein bestimmt, der sich im Verteidigungslager befindet; wenn es zerstört wird, gewinnt die Angriffsseite, wenn nicht, gewinnt die Verteidigungsseite. Jeder Schlacht geht ein Vortag Belagerung-Event voraus, das zur Unterstützung der Clan-Mitglieder abgehalten wird. Die erste Veranstaltung findet vom 22. November bis 27. November statt.

Der siegreiche Clan kann Steuern in Transaktionsgebühren aus Handelsgeschäften auf dem Markt erheben, plus zusätzliche Steuern in Gold oder Dunkelstahl aus den Bergbauerlösen in den Hidden Valleys (verborgenen Tälern). Mit der absoluten Macht des Königs können Clan-Mitglieder offizielle Autoritätspositionen erhalten oder mit exklusiven Gegenständen aus dem Clanshop belohnt werden.

Schließlich öffnet am 23. November ‚Exchange by XDRACO', wo XDRACO-Gegenstände gehandelt werden können.XDRACO-Gegenstände können durch In-Game-Gegenstände und DSP (DRACO Staking Program) erhalten werden, die eine Reihe von Transaktionen zwischen Spielern ohne Einschränkungen ermöglichen und über die Grenzen von Regionen und Servern hinaus gehandelt werden können.

From my battle to our war! (Von meiner Schlacht zu unserem Krieg!) Weitere Informationen zu MIR4 finden Sie auf der offiziellen Website.

