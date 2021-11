FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zum Feinstaub:

"Die gute Nachricht lautet: Die Luft in Deutschland wird immer besser. So haben Investitionen in sauberere Technologien sowohl beim Heizen als auch im Straßenverkehr und der Landwirtschaft für weniger Feinstaub in der Luft gesorgt. Die noch bessere Nachricht lautet, dass die Luftqualität in Zukunft noch besser wird. Im Zuge des Green Deals möchte sich die EU-Kommission auch im europäischen Recht künftig den WHO-Empfehlungen annähern. 2024 oder 2025 könnte eine neue Richtlinie in Kraft treten, hieß es kürzlich. Zudem hilft Klimaschutz tatsächlich auch gegen Luftverschmutzung: Aufgrund der geplanten Abschaltung der deutschen Kohlekraftwerke könnte die Luft sich in einigen Regionen ebenfalls verbessern."/yyzz/DP/he