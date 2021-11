WEIDEN (dpa-AFX) - "Der neue Tag" zu Söder/Corona-Politik:

"Schon im Sommer lagen Modellrechnungen des Robert-Koch-Instituts vor, an denen sich ablesen ließ, wie hoch die Inzidenzen schlimmstenfalls steigen können. Immer abhängig von der Impfquote. Dass die Impfbereitschaft in Bayern schon vor Corona unterdurchschnittlich war, sollte auch im Gesundheitsministerium und in der Staatskanzlei bekannt sein. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich in der Corona-Pandemie gern als Anführer des "Teams Vorsicht" inszeniert, hätte seit langer Zeit gerüstet sein können."/yyzz/DP/he