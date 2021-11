DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. November

=== *** 07:30 DE/Zooplus AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Pharma SGP Holding SE, Ergebnis 3Q, Gräfelfing 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Grünwald 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 3Q, Saint-Quentin 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 3Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: -51.100 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,5% *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Jahresergebnis, Bristol *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 3Q 10:00 EU/Treffen der Verteidigungsminister; gg 15:00 PK, Brüssel 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:00 DE/GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Tag der Wohnungswirtschaft (virtuell) *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +2,2% gg Vq/ +3,7% gg Vj 1. Veröff.: +2,2% gg Vq/ +3,7% gg Vj 2. Quartal: +2,1% gg Vq/+14,2% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 3Q, Atlanta *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +1,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 75,8% zuvor: 75,2% *** 16:00 US/Lagerbestände September PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +0,6% gg Vm *** 17:10 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview anlässlich des 10. Jubiläums von Financi'Elles 21:30 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Commonwealth Club of California 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) ===

