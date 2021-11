Elon Musk verkauft weiter und drückt den Kurs. Die Tesla-Aktie bewegt sich auf einen Bären-Markt zu. Warren Buffett baute auch im 3. Quartal viele seiner Beteiligungen ab. Zwei neue Positionen kamen hinzu. RWE will nicht mehr kleckern, sondern klotzen. 50 Mrd. Euro will man in den Ausbau der Energieproduktion stecken.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh überwiegend positiv. Nach einem schwachen Tag am Montag erholen sich die meisten chinesischen Benchmarks und werden dabei vom Hang Seng Index angeführt, der zwischenzeitlich mehr als 1 % ...

