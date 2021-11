Die DAX-Euphorie hält an und bringt weitere Rekorde im Index hervor. Die Quartalszahlen begeistern in Summe weiterhin den Markt. Starker Start in die DAX-Woche Auch zum Start der neuen Handelswoche konnte im DAX ein neuer Rekord vermeldet werden. Zunächst pendelte der Index um seinen Schlusskurs der Vorwoche und hob sich dann aber am späten Vormittag über die 16.100 ab. Damit waren es nur wenige Punkte bis zu einem neuen Rekord und das Chartbild ...

