16.11.2021 / 07:30

- N163/5.X auch in der Türkei auf Erfolgskurs Hamburg, 16. November 2021. Die Nordex Group stärkt ihre Position in der Türkei weiter: Enerjisa Uretim - der größte Kraftwerksbetreiber in der Türkei - hat die Nordex Group mit der Lieferung und Errichtung von zwölf Anlagen des Typs N163/5.X für den 68,4-MW-Windpark "Erciyes" beauftragt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium Service zur Wartung und Instandhaltung der Turbinen über 20 Jahre. Es ist der erste Nordex-Auftrag in der Türkei für einen Windpark mit Anlagen der 5-MW-Klasse. Der Standort von "Erciyes" liegt in der Provinz Kayseri in der Region Zentralanatolien. Hier wird die Nordex Group die Turbinen der Delta4000-Serie im Betriebsmodus von 5,7 MW auf 118 Meter hohen Stahlrohrtürmen errichten und sie mit der Kaltklimavariante ausstatten. Der Beginn der Errichtungen ist im Sommer 2022, die Inbetriebnahme ist für Ende desselben Jahres vorgesehen. Enerjisa Üretim ist das Joint-Venture-Unternehmen der Sabanci Holding aus der Türkei und E.on aus Deutschland. Enerjisa Üretim verfügt in der Türkei über eine installierte Erzeugungskapazität von 3.607 MW, wovon 1.574 MW dieses Portfolios auf erneuerbare Energien entfallen und hiervon 212 MW auf Windenergie. Das Projekt "Erciyes" ist der erste Schritt der neuen Wachstumsstrategie von Enerjisa Üretim für den Ausbau ihres Portfolios an erneuerbaren Energien, da die Installation weiterer 500 MW aus den gewonnenen Projekten aus der YEKA-2-Ausschreibung für Windenergieprojekte folgen werden. "Es freut uns sehr, dass Enerjisa Uretim sich beim Projekt Erciyes für unsere 5-MW-Technologie entschieden hat. Dieser Auftrag baut unsere Marktführerschaft in der Türkei weiter aus. Dank unserer Technologielösungen tragen wir dabei erneut zur nachhaltigen Entwicklung im Land bei", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. Die Nordex Group hat seit ihrem Markteintritt im Jahr 2008 Anlagen mit insgesamt über 3,0 GW in der Türkei installiert. Damit ist die Nordex Group laut dem jüngsten Halbjahresbericht der Turkish Wind Energy Association mit einem Marktanteil von 28,55 Prozent weiterhin unangefochten Marktführer im Land. Erst im August 2021 installierte die türkische Nordex-Tochtergesellschaft ihre 1.000ste Turbine im Land am Bosporus.



Die Gruppe hat über 37 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von etwa EUR 4,6 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.500 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presseanfragen:

