Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1377 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1357 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.Gegenüber dem Schweizer Franken hat sich der Euro über Nacht mit 1,0523 Franken zwar kaum mehr bewegt. In den vergangenen Tagen hat die Gemeinschaftswährung allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...