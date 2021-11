Aktien: Astrazeneca schreibt rote Zahlen - Aktie bricht ein

Anzeige / Werbung In der Corona-Krise entwickelt und produziert Astrazeneca ein Vakzin gegen Covid-19. Im abgelaufenen Quartal schlägt sich das erneut positiv in der Umsatzentwicklung nieder - auf der Ergebnisseite allerdings nicht. Die Umsatzentwicklung von Astrazeneca kann sich im abgelaufenen Quartal sehen lassen: Der britische Pharmakonzern kann deutlich zulegen, auch wegen des Corona-Impfstoffs. Allerdings hat dessen Entwicklung eines gekostet. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie Astrazeneca mitteilte, betrug der Konzernumsatz im Zeitraum Juli bis September 9,7 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 47 Prozent zum vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Astrazeneca führte dieses Plus auf einen Anstieg der Produktverkäufe sowie auf erste Beiträge aus dem Geschäft mit seltenen Krankheiten nach der Übernahme von Alexion Pharmaceuticals zurück. Allein der Covid-19-Impfstoff steuerte über eine Milliarde Dollar bei. Allein der Covid-19-Impfstoff steuerte 1,05 Milliarden Dollar bei. Die Entwicklung des Impfstoffs belastete das Ergebnis: Der Konzern wies den Angaben zufolge einen Nettoverlust von 1,65 Milliarden Dollar aus. Vor Jahresfrist hatte Astrazeneca noch einen Gewinn von 651 Millionen Dollar erzielt. Vor Steuern belief sich das Minus auf 2 Milliarden Dollar - gegenüber einem Vorjahresplus von 853 Millionen Dollar. Astrazeneca-Aktie vor Test Die Aktie von Astrazeneca hat seit März einen Aufwärtstrend ausgebildet. In den vergangenen Tagen konsolidierte der Titel nach den Quartalszahlen und steht vor einem Test der Unterstützung bei 8.600 Pence. Dort verläuft auch die Aufwärtstrendlinie. Der MACD (Momentum) dreht nach unten und bestätigt den Druck auf die Aktie. Die nächste Unterstützung befindet sich an der 200-Tagelinie (rot) bei knapp 8.100 Pence. Enthaltene Werte: US7170811035,GB0009895292,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

