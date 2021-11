Die Inflation beginnt Bürger und Anleger zu verunsichern. In den USA sprang der Consumer Price Index (CPI) für den Monat Oktober über die Marke von sechs Prozent. Die US-Notenbank kommt mit ihrer Ansicht, die Inflation sei nur vorübergehend, immer mehr in Bedrängnis. Und auch in anderen Ländern macht man sich mittlerweile ernste Gedanken.Der Gouverneur der Bank of England, Andrew Bailey, sagt, er sei sehr beunruhigt über die Inflationsaussichten und dass seine Entscheidung, die Zinssätze zu Beginn ...

