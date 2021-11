Nach den jüngsten Rekordständen beim Bitcoin und viele Altcoins werden am Kryptomarkt am Dienstagmorgen deutliche Verluste geschrieben. Im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt geht es für den Bitcoin um rund 7,5 Prozent in Richtung der 60.000-Dollar-Marke abwärts, einige große Altcoins verlieren sogar noch stärker.Über die Gründe des plötzlichen Selloffs gibt es unterschiedliche Auffassungen: CNBC verweist auf Äußerungen der chinesischen Regierung hinsichtlich weiterer Repressionen gegen Krypto-Miner ...

