Wichtige Punkte Da Covid-19-Impfstoffe inzwischen weit verbreitet sind, ist es verlockend anzunehmen, dass die Nachfrage in der Nische der Heimfitnessgeräte zerstört wird. Zumindest bisher zeigt sich die "neue Normalität" nach der Einführung von Covid jedoch nicht in einer großen Delle in den Einnahmen von Peloton. Das Problem liegt vielmehr in den Ausgaben , die eingedämmt werden müssen, wenn Peloton die Gunst der Investoren zurückgewinnen will. Der 5. November war, gelinde gesagt, nicht der beste ...

