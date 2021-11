Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech macht wieder ausnahmslos positive Schlagzeilen. Nachdem das Unternehmen in der Vorwoche tolle Geschäftszahlen vorgelegt hatte, beginnt auch die neue Woche gleich wieder mit einem Paukenschlag. Denn die israelische Gesundheitsministerin gibt bekannt, dass der BioNTech-Impfstoff in Israel nun auch für Kinder ab fünf Jahren die Zulassung erhält.

Zuvor hatte sich ein Beratergremium für den Einsatz vom BioNTech-Impfstoff ausgesprochen. Der Aktienkurs an der Wall Street setzt damit seine in der Vorwoche gestartete Rallye fort. So verzeichnete BioNTech gestern Abend zur Schlussglocke ein Plus von mehr als fünf Prozent, womit sich der ...

