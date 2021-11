Die Aktie von BioNTech hat sich zum Wochenstart in einer sehr starken Verfassung präsentiert. Das Papier ging am Montag mit einem Plus von mehr als fünf Prozent auf 250,48 Dollar aus dem US-Handel. Auch im deutschen Handel kann BioNTech weiter zuelgen. Die Aktie profiterte von dem insgesamt wieder ansteigenden Impftempo insbesondere auch durch Booster-Impfungen sowie der Zulassung des BioNTech-Impfstoffs in Israel für Kinder ab fünf Jahren. Bislang galt die Impfzulassung nur für Kinder ab zwölf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...