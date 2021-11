An der Schweizer Börse SIX dürfen ab dem 6. Dezember sogenannte Special Purpose Acquisition Companies kotiert und gehandelt werden.Zürich - An der Schweizer Börse SIX dürfen ab dem 6. Dezember sogenannte SPACs kotiert und gehandelt werden. Die Genehmigung aller zuständigen Behörden sei erteilt worden, teilte die SIX am Dienstag mit. SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Es handelt es sich um eine Mantelgesellschaft, die allein zum Erwerb einer nicht kotierten und namentlich (noch) nicht bekannten...

