Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Pressemitteilung von Cosmo Pharmaceuticals N.V. (ISIN NL0011832936/ WKN A2AJ68) und Cassiopea S.p.A. (ISIN IT0005108359/ WKN A14U64):Cosmo Pharmaceuticals N.V. (SIX: COPN) ("Cosmo") und Cassiopea S.p.A. (SIX: SKIN) ("Cassiopea") gaben heute bekannt, dass während der Angebotsfrist des öffentlichen Umtauschangebots in der Schweiz von Cosmo zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien von Cassiopea, die am 15. November 2021 endete, nach den vorläufigen Ergebnissen Aktionäre 4,394,985 Cassiopea-Aktien angedient haben, was ca. 76,5% der sich im Publikum befindenden Cassiopea-Aktien entspricht, die vom Angebot erfasst sind, was zusammen mit den Cassiopea-Aktien, die sich bereits im Besitz von Cosmo befinden, ca. 87,4% der derzeit ausgegebenen Cassiopea-Aktien entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...