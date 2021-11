Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1373 US-Dollar. Am späten Vorabend war sie mit 1,1357 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag noch höher auf 1,1444 Dollar (Freitag: 1,1451) festgesetzt. Seitdem der ...

