Der Kapitalmarkttag der Brummi-Sparte in der abgelaufenen Handelswoche hatte dann doch noch die eine oder andere interessante Neuigkeit zu bieten. Daimler Truck soll am 10. Dezember über einen Spin-Off an der Börse notiert werden. Für die DZ Bank Grund genug, die Aktie weiterhin zum Kauf zu empfehlen.Das Brummi- und Busgeschäft von Daimler will nach der geplanten Abspaltung vom Gesamtkonzern bei den Sparanstrengungen schneller vorankommen. "Das Truck-Geschäft ist hochspannend und bei Trucks erkennt ...

