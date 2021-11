VANCOUVER, British Columbia. 16. November 2021. Gold Mountain Mining Corp. ("Gold Mountain" oder das "Unternehmen") (TSX.V:GMTN) (OTC:GMTNF) (FWB:5XFA) freut sich, weitere Analyseergebnisse aus seinem Phase-2-Bohrprogramm auf dem Goldprojekt Elk in der Nähe von Merritt, British Columbia zu veröffentlichen. Die hochgradigen Analyseergebnisse dehnen die etablierte Mineralisierung der Zone Siwash North in Fallrichtung weiter aus und weisen auf eine klare Gangkontinuität in der Tiefe nahe der Tagebaugruben des Projekts hin.

Die wichtigsten Punkte:

- Zu den wichtigsten Ergebnissen der Bohrungen zählen:

1,30 m mit einem Gehalt von 10,59 g/t Au, einschließlich 0,30 m mit 45,60 g/t Au

1,10 m mit einem Gehalt von 17,54 g/t Au, einschließlich 0,50 m mit 31,10 g/t Au

0,90 m mit einem Gehalt von 14,59 g/t Au, einschließlich 0,30 m mit 21,30 g/t Au

1,40 m mit einem Gehalt von 5,85 g/t Au, einschließlich 0,40 m mit 19,30 g/t Au

- Gold Mountains Phase-2-Bohrprogramm setzt die methodische Erweiterung der oberflächennahen, im Tagebau zugänglichen Gangsysteme von Elk sowie der tieferen, hochgradigen Mineralisierung in der Zone Siwash North fort.

- Phase 2 umfasste die Exploration der Zonen Lake, South und Elusive, drei der anderen neun durch Bohrungen überprüften mineralisierten Zonen auf dem Konzessionsgebiet.

- Aufgrund der starken Abschnitte, auf die das Unternehmen zu Beginn des Programms stieß, erhöhte Gold Mountain die Gesamtbohrmeterzahl der Phase 2 um 30 % von 10.000 m auf 13.000 m.

"In Phase 1 haben wir gezeigt, wie wirkungsvoll ein gut geplantes und methodisches Bohrprogramm sein kann, da wir unsere Ressource mit einem 8.700 Bohrmeter umfassenden Programm um 45 % steigern konnten. Phase 2 setzt diese Strategie der Infill- und Step-out-Bohrungen von der gut etablierten Mineralisierung des Projekts fort und wir sind zuversichtlich, dass Analyseergebnisse wie diese bedeutenden Abschnitte einen starken Einfluss auf unsere aktualisierte Ressourcenschätzung haben werden, die in diesem Herbst erfolgen soll", sagte Kevin Smith, CEO und Director von Gold Mountain. "Jetzt, da die Mine zur kommerziellen Produktion übergeht, liegt der Fokus von Gold Mountain darauf, unsere Ressource durch die Einnahmen aus dem Abbau zu vergrößern und unsere Zusage, die Mine Elk auf über eine Million Unzen zu bringen, einzuhalten."

Phase-2-Bohrprogramm

Gold Mountain und sein Explorationspartner HEG & Associates ("HEG") setzten nach dem Erfolg des Phase-1-Bohrprogramms die Infill- und Step-out-Bohrungen in den gut etablierten Gangsystemen in Siwash North fort. Die wichtigsten Analyseergebnisse wurden entlang der Gänge 1300, 2600 und 2700 erzielt, die sich in Richtung Westen erstrecken und sich in unmittelbarer Nähe der historischen Tagebaugruben des Projekts befinden.

Die bedeutenden Abschnitte weisen weiterhin starke Goldgehalte und seitliche Erweiterungen in allen drei Gangsystemen auf. Durch das Auffinden einer bedeutenden Mineralisierung dehnt das Unternehmen weiterhin seine Gangmodelle aus, die voraussichtlich zusätzliche Unzen für die geplante Aktualisierung der Ressourcenschätzung in diesem Herbst liefern werden.

Basierend auf der ersten Mineralisierung, die das Unternehmen in Siwash North durchteufte, fügte Gold Mountain seinem Phase-2-Explorationsprogramm weitere Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.000 m hinzu, wodurch sich das Bohrvolumen der Phase 2 auf insgesamt 13.000 m erhöhte.

Zusätzlich zu den Bohrungen in Siwash North erkundete das Unternehmen im Rahmen seines Phase-2-Programms auf dem Goldprojekt Elk drei weitere mineralisierte Satellitenzonen, darunter die Zone Lake, die Zone South und die stark höffige Zone Elusive. Das Unternehmen erwartet, die Analyseergebnisse aus diesen Zonen in Kürze veröffentlichen zu können.

Bohrergebnisse

Eine Tabelle ausgewählter Kernbohrergebnisse ist unten aufgeführt. Eine komplette Liste aller bisheriger Bohrergebnisse wurde auf der Website des Unternehmens http://www.Gold-Mountain.ca veröffentlicht:

Analyseergebnisse Bohrloch von (m) bis (m) Abschnitt (m)* Au (g/t) SND21-014 74,7 76,0 1,3 10,59 einschließlich 75,7 76,0 0,3 45,60 SND21-029 415,5 416,6 1,1 17,54 einschließlich 415,5 415,9 0,5 31,10 SND21-025 138 138,9 0,9 14,59 einschließlich 138,6 138,9 0,3 21,30 SND21-026 240,1 241,5 1,4 5,85 einschließlich 241,1 241,5 0,4 19,30

*Die analysierten Abschnitte werden als scheinbare Mächtigkeit angegeben. Die wahre Mächtigkeit könnte je nach Ausrichtung des Bohrlochs variieren, beträgt jedoch in der Regel 70 bis 90 % der scheinbaren Mächtigkeit.

Standorte der Bohrkrägen

Standorte von Bohrkrägen, Azimut- und Neigungswinkel der in dieser Meldung enthaltenen Bohrlöcher sind in der Tabelle unten angegeben und wurden für alle Bohrlöcher auf der Website des Unternehmens veröffentlicht:

Standorte der Bohrkrägen Bohrloch-Nr. Rechtswert Hochwert Höhenlage Azimut Tiefe (m) Neigung SND21-014 693280 5525951 1599 59,7 335 50 SND21-029 693493 5525320 1625 0 429 55 SND21-025 693108 5525208 1634 0 321 75 SND21-026 693107 5525207 1634 0 370 85

Qualitätssicherungs-/Qualitätskontroll-Maßnahmen (QA/QC) und Analyseverfahren

Gold Mountain befolgt ein strenges QA/QC-Überwachungsprogramm, das die Einbringung von Leer-, Standard- und Doppelproben in den Probenfluss sowie die erneute Analyse ausgewählter Proben durch ein unabhängiges Drittlabor umfasst. Kernproben wurden von Actlabs in Kamloops BC mit Hilfe von Brandproben mit gravimetrischem Abschluss für Ergebnisse von mehr als 10 g/t Gold analysiert.

Zu den vom Labor erhaltenen Ergebnissen wurden keine wesentlichen QA/QC-Probleme berichtet.

Qualifizierter Sachverständiger

Die vorstehenden technischen Informationen wurden von Grant Carlson, P.Eng., Chief Operating Officer des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 genehmigt.

Über Gold Mountain Mining

Gold Mountain ist ein in British Columbia ansässiges Gold- und Silberexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Ressourcenerweiterung beim Goldprojekt Elk gerichtet ist - einer ehemals produzierenden Mine, die 57 km von Merritt im Süden von British Columbia entfernt ist. Nähere Informationenerhalten Sie unter http://www.sedar.com oder der neuen Website des Unternehmens unter www.gold-mountain.ca.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen, die auf Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über: eine mögliche Steigerung der Ressource des Unternehmens und die allgemeinen Auswirkungen der Ergebnisse des Phase-II-Explorationsprogramms auf das Goldprojekt Elk. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als vernünftig erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten; Verzögerungen oder das Ausbleiben von Board-, Aktionärs- oder behördlichen Genehmigungen; der Goldpreis; und die Ergebnisse der aktuellen Explorationen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Gold Mountain lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, außer wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Einen umfassenden Überblick über alle Risiken, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, finden Sie in der Annual Information Form des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Januar 2021, die am 4. November 2021 unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens eingereicht wurde.

