DJ Diageo sieht mittelfristig operatives Gewinnplus von 6 bis 9 Prozent

Von Jaime Llinares Taboada

LONDON (Dow Jones)--Der Spirituosenhersteller Diageo hat sich neue Mittelfristziele gegeben. Er rechnet von 2023 bis 2025 mit einem organischen operativen Gewinnwachstum von 6 bis 9 Prozent. Wie Diageo anlässlich seines Kapitalmarkttages am Dienstag mitteilte, soll in dem Zeitraum das organische Umsatzwachstum zwischen 5 und 7 Prozent liegen. Diageo, zu dem Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin gehören, hat sich außerdem das Ziel gesetzt, bis 2030 einen wertmäßigen Anteil am Gesamtmarkt für Getränkealkohol von 6 Prozent zu erreichen, gegenüber von 4 Prozent im Jahr 2020.

"Mit kontinuierlichen Investitionen in Marketing, digitale Fähigkeiten und unsere Mitarbeiter haben wir einen erheblichen Spielraum für Wachstum", sagte CEO Ivan Menezes. Kurzfristig erwartet Diageo für die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2022 ein organisches Nettoumsatzwachstum von mindestens 16 Prozent und ein noch höheres organisches Wachstum des Betriebsgewinns.

