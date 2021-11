Herbert Wüst zieht sich beim Immobiliendienstleister per 1. Januar 2022 auf das Präsidium des Verwaltungsrates zurück.Zug - Der Verwaltungsrat der Intercity Group Holding AG hat Robert Hauri per 1. Januar 2022 zum CEO der gesamten Intercity-Gruppe ernannt. Robert Hauri, eidg. dipl. Immobilientreuhänder, CUREM-Absolvent und Fellow der «Royal Institution of Chartered Surveyors» (FRICS), ist seit über zehn Jahren für die Intercity Group tätig; zunächst als CEO der auf «Commercial Property Advisory» spezialisierten...

Den vollständigen Artikel lesen ...