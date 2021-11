DJ Danone verkauft dänische Aqua d'Or an Royal Unibrew AS

Von Cecilia Butini

PARIS (Dow Jones)--Der Nahrungsmittelkonzern Danone verkauft sein dänisches Wasser- und Getränkegeschäft Aqua d'Or an die Royal Unibrew AS. Danone nannte am Dienstag keine finanziellen Details der Transaktion erklärte aber, der Verkauf sei Teil der strategischen Portfolioüberprüfung und Optimierung der Kapitalallokation.

November 16, 2021 03:04 ET (08:04 GMT)

