Long Beach, Kalifornien - Wie man die Gesundheit des Gehirns in jedem Alter verbessern kann

Nachdem er sich jahrelang selbst belogen und behauptet hatte, es gehe ihm gut, musste sich der ehemalige MMA-Kämpfer, Boxer und Ivy League-Footballspieler Mark Tullius der Tatsache stellen, dass seine Zeit auf dem Feld und im Käfig möglicherweise irreparable Schäden in seinem Schädel verursacht hatte.

Müde davon, das Handtuch zu werfen, wenn es schwierig wird, verpflichtete sich Tullius, seine Genesung zu einem Abenteuer in Gesundheit, Glück und Selbstfindung zu machen. Und nun teilt er seine Reise, Forschung und Freude mit seinem neuesten Buch, TBI oder CTE: What the Hell Is Wrong with Me? Das Buch ist ein kraftvolles Gleichgewicht zwischen wissenschaftlicher Tatsache und persönlichem Triumph, außerdem ein Zeugnis für die Kraft des menschlichen Geistes.

"Ich begann, dieses Buch für Kämpfer und Footballspieler zu schreiben, bevor mir klar wurde, wie viele Menschen von TBI betroffen sind. Und unabhängig davon, warum jemand eine schlechte Gehirngesundheit hat, gibt es so viele Möglichkeiten, die Gehirngesundheit zu verbessern und mit den negativen Symptomen umzugehen." Mark Tullius

"Es bietet einen herzzerreißend ehrlichen Fahrplan an Erfahrungen, die in der Gesundheitsliteratur seinesgleichen sucht, und bietet sowohl nachdenklich stimmende Einschätzungen als auch Hoffnung für alle Altersgruppen, die Sport treiben oder sich von einer Kopfverletzung erholen. Es sollte in jeder Gesundheitssammlung sein, ebenso wie in Bibliotheken, die in Memoiren mit tiefen psychologischen Selbsteinschätzungen zu tun haben." Sam Sheridan, Autor von A Fighter's Heart, The Fighter's Mind und The Disaster Diaries

Tullius ist Autor einer Dutzend Belletristik-Bücher, die Horror, Sci-Fi und Spannung umfassen, darunter auch die interaktive Serie Try Not to Die. Sein weiteres Sachbuch - Unlocking the Cage: Exploring the Motivations of MMA Fighters - ist die größte Studie über MMA Kämpfer. Tullius interviewte 340 Kämpfer in 100 MMA-Fitnessstudios, um herauszufinden, warum er eine Karriere im Kampfsport anstrebte.

SHT or CTE: Was zum Teufel stimmt nicht mit mir? (Vincere Press)
ISBN: 978-1938475689 (hardback) $19.99
ISBN: 978-1938475757 (eBook) $3.99
Veröffentlichungsdatum: November 16, 2021
170 Seiten