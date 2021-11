Die Jury des Austrian Sustainability Reporting Awards (ASRA) hat zum bereits fünften Mal in Folge den Wienerberger Nachhaltigkeitsbericht mit einem Award in der Kategorie "Große Unternehmen und Organisationen" bedacht. Dieses Jahr wurde die konsequente und transparente Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie 2023 ausgezeichnet. Der ASRA wird jährlich an Unternehmen vergeben, die der Forderung, nachhaltig zu wirtschaften, vorbildlich nachkommen und das in ihrem Nachhaltigkeitsbericht transparent darstellen.

Den vollständigen Artikel lesen ...