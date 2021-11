Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Breakwater Solutions Switzerland AG, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Information Governance und Datenrisikomanagement, hat heute die Ernennung von Rajitha Boer zur Managing Director in der Beratungsorganisation des Unternehmens bekannt gegeben. Boer wird von Basel in der Schweiz aus tätig sein und ist verantwortlich für die Leitung der Marktentwicklungsstrategie und Umsetzung des Unternehmens in der EU und in Großbritannien. Breakwater bietet Beratung und Software für Information Governance (IG), Datenschutz, Cybersicherheit und Recht für über 150 Kunden in der Region."Rajitha bringt unseren Kunden in der Region umfassendes Fachwissen und stärkt damit die weltweite Führungsposition unseres Beratungsgeschäfts", erklärte Jim Vint, Chief Revenue Officer von Breakwater Solutions. "Rajitha ist eine vertrauenswürdige Beraterin in der Schweiz und weltweit in regulierten Branchen. Sie verfügt über langjährige Erfahrung und ist Expertin für Rechtsdatenrisikomanagement und verwandte technologiebasierte Lösungen."Boer ist für die Position perfekt geeignet, da sie nach über 17 Jahren Erfahrung in den Rechts- und IP-Abteilungen großer internationaler Konzerne die Yerra Solutions AG gegründet hat, ein Rechts- und eDiscovery-Unternehmen, das jetzt Teil von Elevate Services, Inc. ist. Sie ist außerdem Vorstandsmitglied des Open Hearts Dream Big Fonds und Online-Dozentin für Kundeninformationssysteme (CIS) auf Hochschulniveau. Boer hat einen MBA-Abschluss in Finanzmanagement und Informationssysteme sowie einen Master of Science im Fach Computer Information Systems."Breakwater ist insofern einzigartig, als es sowohl Managementberatung als auch Software bietet", so Rajitha Boer. "Unsere Beratungsorganisation ist unabhängig vom Softwaregeschäft und hat das Ziel, den Bedürfnissen unserer Kunden unabhängig von Technologiepartnern gerecht zu werden. Gleichzeitig haben unsere Kunden und Berater direkten Zugriff auf die Produktstrategie, so dass die Aktionäre unsere Produkt-Roadmap beeinflussen können."Neben dem Basler Büro betreibt Breakwater europäische Büros in Irland, Großbritannien, Deutschland und Kroatien sowie Büros in den USA, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Hongkong und Indien.Informationen zu BreakwaterBreakwater hilft Unternehmen, Risiken zu mindern und Erkenntnisse aus weitläufigen Informationen zu gewinnen, indem es Technologieautomatisierung und menschliches Fachwissen miteinander kombiniert. Wir befähigen Governance-, Rechts- und Risikoexperten, Informationen zu lokalisieren, auf sie zuzugreifen, zu analysieren und zu verwalten, indem wir Daten transparent und umsetzbar machen. Unsere Lösungen bestehen aus Expertenberatung, KI-gestützter Technologie und fortlaufenden Managed Services, die sich direkt mit den unzähligen Herausforderungen in den Bereichen Information Governance, Streitigkeiten und Ermittlungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datenschutz und Cybersicherheit befassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.breakwatersolutions.com.Pressekontakt:Ben MerrittMerritt Public Relationsben@merrittpr.com(561) 715-9228Original-Content von: Breakwater Solutions, LLC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100088173/100881162