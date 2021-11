FRANKFURT (dpa-AFX) - Pläne von Thyssenkrupp für einen möglichen Börsengang (IPO) des Wasserstoffgeschäfts haben am Dienstag die Papiere des Industrie- und Stahlkonzerns kräftig angeschoben. Als stärkster Wert im MDax gewannen sie am Vormittag 4,7 Prozent. So viel mussten die Anleger zuletzt Mitte Juni bezahlen.

Die Essener prüften eine Börsennotierung des Gemeinschaftsunternehmens Uhde Chlorine Engineers im ersten Quartal 2022, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen.

Analyst Alan Spence von Jefferies wies darauf hin, dass Gerüchte um einen IPO des Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren bereits Ende 2020 hochgekocht seien. Die aktuellen Berichte dürften nun erneut das Interesse der Anleger auf die Frage lenken, ob der Konzern sein Produktportfolio optimieren könne.

Thyssenkrupp befindet sich derzeit in einer tiefgreifenden Restrukturierung. Am Donnerstag legt der Konzern seine Zahlen für das Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) vor./ajx/jha/