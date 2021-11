AIRBUS hat den ersten Auftrag für ein neu eingeführtes Großraumfrachtflugzeug verbucht und drängt damit in einer Zeit, in der die Luftfracht boomt, in einen Markt, der vom Rivalen BOEING beherrscht wird. Der Auftrag umfasst sieben Frachtervarianten des A350 von AIRBUS. Der Flugzeughersteller hatte das Flugzeug im Juli angekündigt und sich dafür entschieden, es ohne Kundenzusagen auf den Markt zu bringen.



Der Frachtflugzeugauftrag wurde vom Vermietungsriesen Air Lease Corp erteilt und die Auslieferung soll im Jahr 2026 beginnen. Der Auftrag war Teil einer größeren Bestellung über 111 Flugzeuge aus der gesamten AIRBUS-Produktpalette, darunter 100 Schmalrumpfflugzeuge und vier Großraumflugzeuge vom Typ A330neo. Das Leasingunternehmen hat in der Vergangenheit immer wieder neue AIRBUS-Modelle als Erster erworben.



Die Aufnahme der A350F, wie sie genannt werden wird, erfolgt zu einem Zeitpunkt, da BOEING seinen nächsten Schritt auf dem Frachtermarkt vorbereitet. Der US-Hersteller dominiert dieses Segment seit langem mit den Frachtversionen seiner 767, die inzwischen von AMAZON eingesetzt wird, und den Großraumflugzeugen der 777.



Und: AIRBUS hat auf der Luftfahrtmesse in Dubai einen weiteren Käufer für seine Mittelstreckenjets gefunden. Die Fluggesellschaft Jazeera Airways aus Kuwait hat einen Vorvertrag über 28 Maschinen aus der A320neo-Modellfamilie unterzeichnet. Der Deal umfasst 20 Jets in der Standardversion A320neo, acht Exemplare der längeren A321neo und die Option auf fünf weitere Maschinen. Nach Listenpreisen haben die 28 Jets einen Gesamtwert von mehr als 3,5 Mrd. $. Allerdings sind bei Flugzeugbestellungen hohe Rabatte üblich. Am Sonntag und Montag hatte AIRBUS bereits zwei Großbestellungen eingesammelt. Darunter war der größte Auftrag seit Beginn der Corona-Krise über 255 Jets. Nur fleigen ist schöner, möchte man meinen...



