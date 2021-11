3.000 Euro in die Aktie von Store Capital (WKN: A12CRU) zu investieren: Ist das ein cleverer Schritt? Im Endeffekt gibt es natürlich stets ein Für und ein Wider. Oder aber die Erkenntnis, dass nicht jede Aktie zu jedem Investor passt. Allerdings wollen wir heute einen Blick darauf riskieren, was dafürsprechen könnte, jetzt 3.000 Euro in die Aktie von Store Capital zu investieren. Grundsätzlich scheint das Gesamtpaket derzeit nicht unattraktiv zu sein. Aber wie immer gilt auch hier: Unter bestimmten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...