Die ZKB hatte sich beim Abschluss des sogenannten Deferred Prosecution Agreement (DPA) im Jahr 2018 auf eine Zahlung von 98,5 Millionen US-Dollar geeinigt.Zürich - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) kann den Steuerstreit mit den US-Behörden endgültig zu den Akten legen. Das sogenannte Deferred Prosecution Agreement (DPA) sei nun abgeschlossen, teilte die Bank am Dienstag mit. Die Staatsanwaltschaft des Südbezirks von New York habe festgehalten, dass die Bank in den letzten drei Jahren ihren Verpflichtungen aus dem DPA vollumfänglich nachgekommen sei...

