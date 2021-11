In der Chipkrise sieht VW-Konzernchef Herbert Diess noch viel Arbeit vor sich - an einigen Stellen laufe es aber bereits etwas besser. Dennoch reduziert die NordLB das Kursziel für die VW-Aktie."Wir schlagen uns durch. Wir versuchen, damit zurechtzukommen", sagte VW-Manager Herbert Diess am Montag auf dem Wirtschaftskongress der Süddeutschen Zeitung in Berlin. "Ich hoffe, dass wir durch das Schlimmste durch sind." Der Mangel an Halbleiter-Bauteilen sei nicht so überraschend über die Autoindustrie ...

