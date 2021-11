Seit fast einem Jahr befindet sich der Aktienkurs des kanadischen Batterietechnologie-Start-ups Nano One Materials (WKN: A14QDY) in einem Abwärtstrend. Komisch eigentlich: Denn während die Nano One-Aktie kontinuierlich fiel, erreichten Elektroauto-Aktien wie Tesla und Rivian Rekordbewertungen. Viele andere Lithium- und Batterie-Aktien wurden von dem Hype erwischt - nur die Nano One-Aktie nicht. Was ist da los? Die Grundlagen zur Nano One-Aktie Nano One Materials arbeitet an einem neuartigen Prozess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...