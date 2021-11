Tesla-Chef Elon Musk setzt in großen Schritten seine Aktienverkäufe fort, die er mit einer Twitter-Umfrage eingeleitet hatte. Musk stieß am Montag Papiere des Elektroauto-Herstellers im Wert von rund 930 Millionen US-Dollar ab. Zuvor löste er einen weiteren Teil seiner Aktienoptionen ein. Die Transaktionen gehören - wie ein ähnlicher Verkauf eine Woche zuvor - zu einem Mitte September festgelegten Plan, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Musk hatte Twitter-Nutzer vor gut einer Woche abstimmen ...

