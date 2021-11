NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 47 auf 49,50 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen. Gelinge den Essenern die Umsetzung ihrer Ziele bis 2030, seien die Papiere im Vergleich mit der direkten Konkurrenz von Orsted und EDP Renovais massiv unterbewertet, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den inneren Wert der Papiere kalkuliert er auf 46,60 Euro. Auch der weitere Portfolioumbau sollte helfen, auf dieses Niveau aufzuschließen./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2021 / 21:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE0007037129