MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro bekräftigt. Analyst Christian Obst verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf aktuelle Gerüchte, dass der Stahl- und Industriekonzern die Pläne für einen möglichen Börsengang seines Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren vorantreibt. Der diesbezüglich angegebene Zeitraum, das erste Quartal des neuen Jahres, erscheine sehr wahrscheinlich, so Obst. Die Gerüchte ergäben Sinn. Die Bewertung des Geschäfts sei zwar nicht einfach, aber es sei ein enormes Marktwachstum in diesem Bereich zu erwarten./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2021 / 07:41 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

