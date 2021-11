Die RWE AG will bis 2030 rund 50 Milliarden Euro in den Ausbau der Stromerzeugung investieren und regenerative Energiekapazitäten von 50 Gigawatt (GW) aufbauen. Die PV soll von heute 1,0 auf acht GW wachsen. Die Essener RWE will bis 2030 die Leistung von eigener Photovoltaik von heute 1,0 auf acht Gigawatt (GW) ausbauen. Das Ziel ist Teil der neuen Investitionsstrategie des Unternehmens. Wie RWE ferner mitteilte, will der Konzern bis 2030 50 Milliarden (Mrd.) Euro brutto in das Kerngeschäft investieren. ...

