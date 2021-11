FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 900 (910) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 265 (215) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2600 (2580) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 610 (590) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS TUI PENCE PRICE TARGET TO 245 (335) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TARGET TO 400 (345) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TT ELECTRONICS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 320 (225) PENCE - JPMORGAN RAISES HOMESERVE PRICE TARGET TO 1276 (1187) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM INITIATES TRAINLINE WITH 'BUY' - TARGET 400 PENCE - MORGAN STANLEY RESUMES NETWORK INTL WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 460 PENCE - PEEL HUNT CUTS PETROPAVLOVSK TO 'HOLD' - TARGET 25 PENCE - UBS RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 230 (215) PENCE - 'NEUTRAL'



- MORGAN STANLEY RAISES AUTO TRADER GROUP TARGET TO 800 (680) P - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 710 (640) PENCE - 'NEUTRAL'



