ThyssenKrupp-Calls nach Kurssprung mit weiterem Potenzial

Obwohl sich die Aktie des im Umbruch befindlichen ThyssenKrupp-Konzerns (ISIN: DE0007500001) in den vergangenen Monaten deutlich von ihrem Jahreshoch vom 5.3.21 bei 12,03 Euro relativ schwach entwickelt hatte, befindet sie sich im Jahresvergleich noch immer mit beachtlichen 86 Prozent im Plus. Die Nachricht, dass ThyssenKrupp einen Börsengang der Wasserstoffsparte in Erwägung zieht, sorgte am 16.11.21 für einen 7-prozentigen Kurssprung der Aktie.

Wegen dieser vom Markt als durchwegs positiv aufgenommenen Nachricht bekräftigten die Experten der Baader Bank in der neuesten Analyse mit einem Kursziel von 16 Euro ihre Kaufempfehlung für die ThyssenKrupp-Aktie. Kann die ThyssenKrupp-Aktie, die derzeit bei 9,70 Euro notiert, die aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 11 Euro ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 10 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis bei 10 Euro, Bewertungstag 21.1.22, BV 1, ISIN: DE000SF6P4Y4, wurde beim ThyssenKrupp-Kurs von 9,70 Euro mit 0,56 - 0,57 Euro gehandelt.

Wenn die ThyssenKrupp-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 11 Euro ansteigt, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,19 Euro (+109 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,24 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,24 Euro, BV 1, ISIN: DE000DV6XCU2, wurde beim Aktienkurs von 9,70 Euro mit 1,48 - 1,51 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 11 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls -sofern der ThyssenKrupp-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,76 Euro (+82 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 8,023 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die ThyssenKrupp-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 8,023 Euro, BV 1, ISIN: DE000MA9HE16, wurde beim Aktienkurs von 9,70 Euro mit 1,77 - 1,79 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der ThyssenKrupp-Aktie auf 11 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,97 Euro (+66 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von ThyssenKrupp-Aktien oder von Hebelprodukten auf ThyssenKrupp-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de