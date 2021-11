Bern (ots) -Goldener Teppich, elegante Roben und emotionale Siegesreden: Die "Sports Awards" bieten den Schweizer Sportstars ein glamouröses Ambiente, um die Höhepunkte des Jahres Revue passieren zu lassen. Am Sonntagabend, 12. Dezember 2021, lädt die SRG zur diesjährigen Preisverleihung und TV-Gala. Die Ehrungen in den sechs "Sports Awards"-Kategorien und für das "SRF 3 Best Talent Sport" finden im Rahmen der Livesendung statt.Medienschaffende, die über die "Sports Awards" berichten, können sich bis am Dienstag, 7. Dezember 2021, via www.sports-awards.ch für die Preisverleihung akkreditieren.Datum Sonntag, 12. Dezember 2021Ort Schweizer Radio und Fernsehen, Fernsehstrasse 1-4, 8052 Zürich__________________________________________________Programm16.00 Uhr Türöffnung für MedienschaffendeDie Arbeitsplätze verfügen über WLAN- und Strom-Zugang.17.20 Uhr Medientermin "Mixed Zone"Möglichkeit für Interviews und Fotos mit allen anwesenden Nominierten.20.05 Uhr Livesendung "Sports Awards" 2021 auf SRF 1, RTS 2 und RSI LA2Liveübertragung für die Medienschaffenden im Medienzentrum.Ca. 22.35 Uhr Interviewmöglichkeiten mit den Gewinnerinnen und GewinnernDirekt nach der Sendung auf der Bühne im Studio 1._____________________________________________________Corona-Massnahmen Die Anzahl der Medienplätze ist aufgrund der geltenden Corona-Schutzmassnahmen stark reduziert.Über die Akkreditierungsvergabe entscheidet die SRG.Nach aktuellem Stand erfolgt der Einlass basierend auf der 3G-Regel. Mögliche Einschränkungen vor Ort werden den akkreditierten Personen vorgängig mitgeteilt.Akkreditierung Anmeldefrist: Dienstag, 7. Dezember 2021Bitte akkreditieren Sie sich via Online-Formular auf www.sports-awards.ch oder direkt unter diesem Link (https://www.sports-awards.ch/de/metanavigation/medien/online-akkreditierung/). Die Bestätigung der Anmeldung erfolgt bis spätestens am Donnerstag, 9. Dezember 2021, per E-Mail.Pressekontakt:Silvana Meisel, Projektleiterin Kommunikation Business Unit Sport SRGE-Mail: medien@sports-awards.ch oder Tel. +41 58 135 07 31Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100881177