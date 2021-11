Wiesbaden - Der Frauenanteil bei hauptberuflichen Hochschulprofessuren in Deutschland ist zuletzt gestiegen. Im Jahr 2020 lag er bei 26 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



2010 hatte er noch bei 19 Prozent gelegen. Zu Beginn der akademischen Laufbahn sind Frauen noch überproportional vertreten: So waren im Wintersemester 2020/2021 über die Hälfte (52 Prozent) der Studienanfänger Frauen. In den höheren Stadien der akademischen Laufbahn sind Frauen zunehmend unterrepräsentiert. Bei abgeschlossenen Promotionen betrug der Frauenanteil 2020 noch 45 Prozent, bei abgeschlossenen Habilitationen 35 Prozent.

