Berlin - Die Ampel-Parteien wollen die geplante 3G-Regel in Bussen und Bahnen offenbar auch auf Inlandsflüge ausdehnen. Das berichten die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf Verhandlungskreise.



SPD, Grüne und FDP hatten am Montag angekündigt, dass künftig in Bussen und Bahnen des Öffentlichen Nahverkehrs sowie auch im Fernverkehr zusätzlich zur Maskenpflicht eine 3G-Regel gelten soll. Wer ein öffentliches Verkehrsmittel nutzt, müsste dann entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Wie die Kontrollen einer 3G-Regelung im ÖPNV durchgeführt werden sollen, ist aber noch unklar.

